Россия в 2025 году увеличила экспорт химической продукции на 21,6%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из России в 2025 году вырос на 21,6%, до $33,6 млрд, говорится в материалах на сайте Федеральной таможенной службы.

В январе-ноябре было экспортировано химических товаров на $30,7 млрд. Таким образом, декабрьские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,9 млрд (+7,4% относительно ноября).

Импорт продукции химпрома в 2025 году вырос на 3,8%, до $55,5 млрд. В декабре российские компании ввезли из-за рубежа товаров на $5,9 млрд (+22,9% к ноябрю).

Речь идет о продукции под кодами 28-40 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД). К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

В 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из России вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.