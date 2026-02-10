Минстрой назвал ситуацию с "Самолетом" нерепрезентативной для всей отрасли

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с обратившимся за господдержкой девелопером "Самолет" не является репрезентативной для всей строительной отрасли, прокомментировали "Интерфаксу" в Минстрое России.

"Ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли. Так, обращение ГК "Самолет" связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри Группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности", - говорится в комментарии министерства.

В ведомстве подчеркнули, что вместе Минэкономразвития, ФНС и другими профильными федеральными органами находятся в постоянном взаимодействии с системообразующими компаниями. В частности, рассматриваются определенные аспекты финансово-экономического состояния системообразующих компаний стройотрасли.

"Вопросы государственной поддержки требуют комплексной проработки при участии регулятора денежно-кредитной политики – Банка России, который осуществляет надзор за деятельностью банков, участвующих в проектном финансировании, и регулирует механизмы кредитования застройщиков", - отметили в Минстрое.

Там также обратили особое внимание, что средства дольщиков защищены механизмом эскроу в соответствии с действующим законодательством.

"В настоящее время несмотря на фиксируемое снижение темпов продаж, которое связано с особенностями банковского регулирования отрасли, сохранением высокой ключевой ставки и ужесточением условий ипотечных программ, строительная отрасль демонстрирует достаточную устойчивость, обусловленную в том числе ее инерционностью и ранее запущенными проектами", - добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что застройщик "Самолет" обратился к правительству с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей. При этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа.

"Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики. На 31 декабря 2024 года внешняя оценка активов составила 873 млрд рублей, включая земельный банк объемом 41,5 млн кв.м реализуемой площади.