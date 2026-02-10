Поиск

Минфин РФ 11 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26249

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 11 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 24 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 24 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

