Поиск

"Уральские авиалинии" запустят проект по продлению ресурса эксплуатации самолетов Airbus

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" запускают проект по продлению эксплуатационного ресурса самолетов семейства Airbus A320 свыше 96 тысяч летных часов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиационно-технический центр (АТЦ) "Уральских авиалиний" выходит на новый уровень технической независимости отечественной гражданской авиации. Аналогов такой комплексной программы в стране на сегодняшний день не существует", - говорится в сообщении.

Этот проект станет продолжением развития собственных инженерно-технических компетенций АТЦ. Сейчас в цехе взлетно-посадочных устройств работает участок по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320, запущенный в 2023 году. За это время отремонтировано и возвращено в строй более десяти комплектов шасси и сотни гидравлических агрегатов как для собственного парка, так и для других российских авиакомпаний.

До конца года производственные мощности будут расширены для обслуживания стоек шасси для Boeing 737.

"Параллельно ведется проектирование новых цехов для углубленного ремонта агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем, что закладывает основу для полноценного технического цикла. С осени стартует практическая фаза проекта. Специалисты приступят к объемным работам: от полной разборки и диагностики планера до его ремонта и окончательной сборки", - сообщил перевозчик.

В отчете за первое полугодие 2025 года компания называла сложности с поддержанием летной годности самолетов Airbus А320neo одной из причин снижения пассажиропотока.

В октябре 2025 года сообщалось, что "Уральские авиалинии" намерены приступить к созданию ангарного комплекса стоимостью 10 млрд рублей для технического обслуживания самолетов МС-21. Общая площадь комплекса составит около 15 тысяч кв. м. На его базе планируется выполнять, в том числе, ремонт стоек шасси, компонентов и авионики.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объемам перевозок пассажиров, базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк сформирован из авиалайнеров Airbus, они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Airbus Boeing 737 МС-21 Уральские авиалинии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

 Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема

Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

 Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

 Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

В правительстве призвали РЖД в 2026 году выполнить план по погрузке
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });