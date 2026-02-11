"Уральские авиалинии" запустят проект по продлению ресурса эксплуатации самолетов Airbus

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" запускают проект по продлению эксплуатационного ресурса самолетов семейства Airbus A320 свыше 96 тысяч летных часов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиационно-технический центр (АТЦ) "Уральских авиалиний" выходит на новый уровень технической независимости отечественной гражданской авиации. Аналогов такой комплексной программы в стране на сегодняшний день не существует", - говорится в сообщении.

Этот проект станет продолжением развития собственных инженерно-технических компетенций АТЦ. Сейчас в цехе взлетно-посадочных устройств работает участок по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320, запущенный в 2023 году. За это время отремонтировано и возвращено в строй более десяти комплектов шасси и сотни гидравлических агрегатов как для собственного парка, так и для других российских авиакомпаний.

До конца года производственные мощности будут расширены для обслуживания стоек шасси для Boeing 737.

"Параллельно ведется проектирование новых цехов для углубленного ремонта агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем, что закладывает основу для полноценного технического цикла. С осени стартует практическая фаза проекта. Специалисты приступят к объемным работам: от полной разборки и диагностики планера до его ремонта и окончательной сборки", - сообщил перевозчик.

В отчете за первое полугодие 2025 года компания называла сложности с поддержанием летной годности самолетов Airbus А320neo одной из причин снижения пассажиропотока.

В октябре 2025 года сообщалось, что "Уральские авиалинии" намерены приступить к созданию ангарного комплекса стоимостью 10 млрд рублей для технического обслуживания самолетов МС-21. Общая площадь комплекса составит около 15 тысяч кв. м. На его базе планируется выполнять, в том числе, ремонт стоек шасси, компонентов и авионики.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объемам перевозок пассажиров, базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк сформирован из авиалайнеров Airbus, они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.