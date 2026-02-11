"Норникель" закладывает на 2026 год неизменный capex - $2,6 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Капвложения ГМК "Норильский никель" в 2026 году могут составить $2,6 млрд, говорится в презентации компании, посвященной публикации отчетности за прошедший год.

Это долларовый эквивалент планируемой суммы инвестиций в 240 млрд рублей исходя из прогноза среднегодового курса в 94 руб./$1.

В 2025 году capex ГМК составил те же $2,6 млрд. В 2024 году капвложения "Норникеля" в долларовом выражении были чуть ниже ($2,4 млрд), в 2022-2023 годах - выше ($4,3 млрд и $3 млрд соответственно).