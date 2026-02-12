Визовый центр Японии начал работу в Петербурге

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Японский визовый центр открылся в cеверной столице в четверг, сообщает генеральное консульство Японии в Петербурге.

"Начиная с 12 февраля прием документов и выдача паспортов с визами будут осуществляться в Японском визовом центре", - говорится в сообщении.

Минимальный срок рассмотрения заявки составит пять рабочих дней, в связи с чем генконсульство рекомендует подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.

При этом заявителям, планирующим поездку по дипломатическим или служебным паспортам, а также в случае экстренных гуманитарных ситуаций, предлагается обращаться в Генеральное консульство.

Ранее сообщалось, что в четверг визовый центр Японии также открылся в Москве. В посольстве Японии при этом пояснили, что решение открыть центр связано с "резким ростом числа российских туристов, посещающих Японию, с целью улучшения сервиса для заявителей на визу".

В 2025 году турпоток из России в Японию вырос вдвое, до рекордных 195 тыс. человек, что превышает допандемийные показатели.