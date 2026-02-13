США добиваются обеспечения безопасности поставок нефти по КТК

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - США работают со всеми партнерами по "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК) для обеспечения безопасности этого маршрута поставок нефти, сообщила на пресс-конференции в Астане посол США в Казахстане Джули Стаффт.

"Я хотела бы уверить вас, что мы работаем со всеми партнерами (по КТК - ИФ) для обеспечения безопасности этого канала", - сказала она.

По ее словам, США понимают всю важность КТК не только для Казахстана, но и для компаний из США, работающих в республике.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.