Казахстан призвал обеспечить безопасность транспортировки после атаки на танкеры в Черном море

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Казахстана распространило официальное заявление после инцидента с атакой БПЛА на танкеры, которые должны были перевозить казахстанскую нефть.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января т. г. атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Чёрного моря", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ерлана Жетыбаева, распространенном в среду.

В МИД отметили, что были проведены экстренные встречи с послами ряда европейских стран, а также осуществлены контакты с американской стороной и другими зарубежными партнёрами, где казахстанская сторона акцентировала необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права.

"Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием", - говорится в заявлении.

"Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнёров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - говорится в документе.

13 января 2026 года два танкера - Matilda и Delta Harmony, которые должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Черном море. Атаку на эти танкера подтвердили в министерстве энергетики Казахстана и "КазМунайГазе", сообщив, что танкер Matilda был под флагом Мальты, а Delta Harmony - под флагом Либерии.

Погрузка нефти на Matilda планировалась 18 января, а Delta Harmony был атакован, когда ожидал погрузки. Таким образом, в момент атаки грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана удалось избежать. Из экипажа никто не пострадал.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.