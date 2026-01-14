МИД РФ осудил атаку на танкеры, зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с осуждением атаки, совершенной 13 января украинскими дронами на нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти в интересах иностранных потребителей.

Эта атака была совершена в Черном море недалеко от морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров - крупнейших акционеров КТК", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, Москва полным пониманием восприняла обеспокоенность атаками, выраженную в заявлении официального представителя МИД Казахстана от 14 января. "Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим. Поддерживаем тезис Астаны о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что "13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия". По данным ведомства, танкер, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.

Со своей стороны МИД Казахстана выразил озабоченность в связи с атакой БПЛА. "Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьёзную озабоченность в связи с имевшими место 13 января т. г. атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Чёрного моря", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ерлана Жетыбаева.