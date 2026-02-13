Brent подорожала до $67,8 за баррель

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к небольшому росту на торгах в пятницу после резкого снижения днем ранее, но могут завершить неделю в небольшом минусе.

К 14:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,41%) до $67,8 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,22 (0,35%), до $63,06 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

"Конфликт США и Ирана является основной движущей силой на нефтяном рынке в данный момент, - отмечает аналитик Chaos Ternary Futures Co. - В связи с этим, цены, вероятно, будут оставаться волатильными".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров России, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля.

Международное энергетическое агентство понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Эксперты ждут роста поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Каракас планирует предоставить Chevron Corp. и Repsol SA дополнительные участки для добычи.

В администрации США сообщили, что Вашингтон планирует продавать венесуэльскую нефть Китаю по мировым ценам в координации с Каракасом. По данным источников Bloomberg, индийская Reliance Industries получила генеральную лицензию от США, позволяющую закупать нефть в Венесуэле напрямую.