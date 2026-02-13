Российский Ситибанк сменит название на Ренкап банк

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Citigroup, Ситибанк, после закрытия сделки по ее покупке компанией "Ренессанс капитал - Финансовый консультант" сменит название на Ренкап банк, говорится в сообщении Ситибанка.

Смена фирменного наименования банка пока не одобрена ЦБ, о прохождении этой процедуры кредитная организация сообщит дополнительно.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет структуре "Ренкапа" купить Ситибанк, в ноябре 2025 года.

В группу "Ренкапа" входит банк "Ренессанс кредит", специализирующийся на рознице. В этом же сегменте в прошлом активно работал Ситибанк, однако за последние годы на фоне неудачных попыток уйти с российского рынка резко сократил портфель.

Citigroup начала сворачивать розницу, а также бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП) с третьего квартала 2022 г. Как сообщала группа, процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумму сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В мае 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт.

Ситибанк занимает 17-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2025 года с активами 1,1 трлн руб. и капиталом 133,4 млрд руб. "Ренессанс кредит" находится в этом рэнкинге на 59-м месте.