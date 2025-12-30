Сделка по продаже Ситибанка принесет Citigroup около $1,1 млрд убытка

Она будет закрыта в первой половине 2026 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Citigroup одобрил продажу российского Ситибанка, сделка будет закрыта в первой половине 2026 года и принесет группе убыток в размере около $1,1 млрд, говорится в сообщении американской группы для инвесторов.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее компании ООО "Ренессанс капитал - Финансовый консультант" приобрести 100% российской "дочки" Citigroup.

Группа планирует отразить Ситибанк в отчетности за четвертый квартал 2025 года как актив, предназначенный для продажи. Убытки в основном связаны корректировками курса валют, которые отразятся в составе накопленного прочего совокупного дохода.

Citigroup на фоне неудачных попыток уйти с рынка РФ начала сворачивать розницу, а также бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП) с третьего квартала 2022 года. В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". В мае 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт.

Ситибанк занимает 16-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 9 месяцев 2025 года с активами 1,1 трлн руб. и капиталом 132,4 млрд руб.

Ранее "Ренессанс капитал" был частью одной группы с банком "Ренессанс кредит", который специализируется на работе в рознице (в "Интерфакс-100" находится на 59-м месте). В прошлом году финансовые активы, принадлежавшие Михаилу Прохорову, были разделены: "РенКап" выкупил менеджмент, "Ренессанс Кредит" остался у "Онэксима".

Рейтинговое агентство АКРА, комментируя в мае структуру баланса российского Ситибанка, отмечало, что операционную активность он поддерживает в сегменте оказания депозитарных услуг, осуществляя функции кастодиана для резидентов ряда стран. Большую часть активов и обязательств составляют зеркальные суммы средств, хранящиеся на счетах специального назначения.