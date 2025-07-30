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Россия сократила экспорт электроэнергии в I полугодии на 12,6%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из России в I полугодии 2025 года снизился на 12,6% в годовом измерении, до 3,08 млрд кВт.ч, сообщила "Интер РАО".

Импорт электроэнергии в Россию за отчетный период увеличился на 14,8%, до 1,27 млрд кВт.ч.

Почти 52% экспортных поставок в I полугодии 2025 года пришлось на Казахстан и Киргизию, еще около 16% - на Монголию. Сохранялись ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объемы экпорта в Китай до плановых значений, говорится в сообщении.

Рост импорта электроэнергии произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана.

Выручка "Интер РАО" от экспорта электроэнергии в январе-июне 2025 года составила 13,2 млрд рублей (+9,9% к аналогичному периоду прошлого года). Динамика обусловлена ростом стоимости коммерческих поставок, сообщила "Интер РАО".

"Интер РАО" - единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в России.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Казахстан Китай ФСК ЕЭС Роснефтегаз Монголия Киргизия
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