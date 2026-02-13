Поиск

Brent подешевела до $67,49 за баррель

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются вечером в четверг, но восстановились от внутридневных минимумов.

К 19:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $67,49 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,33%), до $62,63 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $66,89 за баррель, цена WTI - до $62,14 за баррель. Падение последовало за сообщениями СМИ о том, что ряд стран-членов ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи нефти с апреля.

Bloomberg сообщил со ссылкой на источники в альянсе, что некоторые его участники считают преувеличенными опасения избытка предложения на рынке нефти, тогда как собеседники Reuters заявили, что увеличение добычи может быть целесообразным для подготовки к летнему периоду пикового спроса, а также с учетом высокого уровня цен на нефть, поддерживаемого ожиданиями эскалации конфликта между США и Ираном.

"Сообщения о намерениях ОПЕК изменить объемы добычи всегда привлекают внимание, особенно когда их не ожидают", - написал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперт UBS Джованни Стауново отметил, что восстановлению цен на нефть от внутридневных минимумов поспособствовали данные по инфляции в США. Темп роста потребительских цен в Штатах в январе замедлился до минимума с мая прошлого года. Свидетельства ослабления инфляции могут подтолкнуть Федрезерв к снижению процентных ставок, что окажет поддержку американской экономике.

Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана. Это заявление усилило обеспокоенность по поводу перебоев в поставках ближневосточной нефти.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля. Прогресс в урегулировании украинского конфликта может привести к смягчению ограничений на экспорт российской нефти.

