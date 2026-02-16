Поиск

Brent торгуется у $67,79 за баррель

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в понедельник, рынок ждет начала второго раунда переговоров между США и Ираном.

К 8:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent торговались у $67,79 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов. В пятницу Brent подорожала на $0,23 (0,34%), до $67,75 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,03 (0,05%), до $62,92 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал на $0,05 (0,08%), до $62,89 за баррель.

Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся ранее феврале в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

"Обе стороны, вероятно, будут твердо придерживаться своих ключевых "красных линий", поэтому шансы на достижение соглашения невелики, и, вероятно, сейчас мы видим затишье перед бурей", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

По данным американских СМИ и их источников, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трехмесячной приостановки, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.

