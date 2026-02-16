Поиск

Средний уровень резервов в подземных хранилищах газа ЕС опустился до 34%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Температурная кривая прогноза погоды в Европе медленно движется вверх в преддверии наступления календарной весны, но значения термометра все еще существенно ниже климатической нормы.

В этих условиях надежность работы энергетической системы поддерживается прежде всего ресурсом подземных хранилищ газа как наиболее гибкого и приближенного к местам потребления источника. При этом стремительное сокращение запасов в ПХГ снижает производительность последних, повышая риски для энергосистемы.

Средний уровень резервов в подземных хранилищах Европы опустился до 33,97% по итогам газовых суток 14 февраля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. Однако правильнее уже будет сравнивать текущую картину не с годами нормального функционирования системы, а с другими кризисными сезонами. Нынешний уровень запасов все ближе к историческому минимуму на эту дату, который был зафиксирован в 2022 году (32,5%).

В "Газпроме" особо отметили, что в ФРГ запасы ушли ниже 25%. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений. Из немецких ПХГ уже отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул: "Германия, как крупнейший газовый рынок Европы, является важным индикатором состояния и тенденций на рынке газа ЕС в целом. Запасы в ПХГ на минимумах, завершение зимнего сезона будет сложным. Текущая ситуация на рынке может быть охарактеризована как критически напряженная. И уже совершенно точно - обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно".

"Ситуация с запасами в хранилищах усугубляется на фоне перебоев с поставками сжиженного природного газа на немецкие терминалы. С начала февраля регазификация СПГ в Германии сократилась в полтора раза по сравнению с январем. Снижение регазификации наблюдается на всех действующих СПГ-терминалах страны. В частности, практически остановлена работа терминала в порту Мукран, одного из крупнейших СПГ-терминалов в Германии, из-за отсутствия поставок сжиженного природного газа с конца января", - отметили российские специалисты.

Также, обращает внимание "Газпром", менее 25% запасов осталось в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике. Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии. Ниже 25% опустились запасы в хранилищах Франции, в Нидерландах - ниже 20%.

С начала 2025 года из-за позиции Киева прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на самой Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В январе 2026 года импорт сжиженного газа достиг 9,8 млн тонн, что на 22% выше, чем годом ранее.

Однако и возможности этой индустрии не безграничны. Несмотря на высокий спрос, остается большой неиспользованный запас производительности - 14 февраля терминалы работали на 49% от пропускной способности.

В нынешний отопительный сезон Европа вошла с неполными ПХГ, памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы. Необходимость восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

При этом необходимо помнить не только о технических, но и о реально достижимых и экономических лимитах, которые будут ограничивать европейскую кампанию закачки летом 2026 года. В этих условиях актуальным будет вопрос, с насколько пустыми ПХГ Европа вступит в следующую зиму и насколько рискованным будет отопительный сезон 2026/27 годов.

