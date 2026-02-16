Поиск

ЕЦБ откроет мировым ЦБ доступ к постоянному механизму предоставления ликвидности в евро

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк решил расширить доступ к своему постоянному механизму предоставления ликвидности центробанкам, стремясь усилить международную роль евро.

Регулятор должен быть готовым к усилению глобальной волатильности, учитывая геополитическую напряженность, нарушение цепочек поставок и вероятность более частого возникновения финансовых стрессов, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны избегать ситуации, при которой стресс спровоцирует вынужденные распродажи бумаг в евро на глобальных рынках, что затруднило бы трансмиссию нашей денежно-кредитной политики, - сказала Лагард. - Это означает, что нам необходимо дать партнерам, желающим проводить операции в евро, уверенность в том, что при необходимости ликвидность будет доступна".

Механизм предоставления ликвидности в евро под залог высококачественного обеспечения (EUREP) с третьего квартала будет доступен не только европейским ЦБ, но и центробанкам за пределами еврозоны. Таким образом, они смогут рассчитывать на непрерывный доступ к ликвидности, а не только на временные линии, отметила Лагард, текст заявления которой приводится на сайте ЕЦБ.

Любой центральный банк, соответствующий базовым критериям, может запросить доступ к механизму с гибкими условиями использования. Расширение доступа к программе укрепляет роль евро, отметила Лагард.

"Наличие кредитора последней инстанции для центральных банков по всему миру дает уверенность, чтобы инвестировать, заимствовать и осуществлять торговые операции в евро, с пониманием, что в случае рыночных потрясений доступ к ликвидности будет обеспечен", - сказала она.

Лагард в прошлом неоднократно заявляла о необходимости принятия мер для усиления международной роли евро.

