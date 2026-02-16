Поиск

Brent подорожала до $67,9 за баррель

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут при низкой активности торгов в связи с Днем президентов в США. Рынки материкового Китая закрыты всю эту неделю на выходные по случаю Нового года по Лунному календарю.

Трейдеры ждут начала второго раунда переговоров между США и Ираном. Первый раунд состоялся ранее в феврале в Омане, тогда стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

К 14:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,22%) до $67,9 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,13 (0,21%), до $63,02 за баррель.

"США и Иран намерены возобновить переговоры во вторник в Женеве, и нефтяной рынок ждет, что может из этого выйти, - отмечает аналитик по сырьевому сектору SEB AB Бьярне Шилдроп. - Когда или если напряженность вокруг Ирана наконец ослабнет, цена Brent, вероятно, откатится к уровню в $60 за баррель или ниже".

Во вторник в Женеве также должен начаться новый раунд переговоров России, США и Украины.

Brent WTI Иран США Украина Женева
