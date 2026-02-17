Поиск

Adani вложит $100 млрд в строительство ЦОД для ИИ до 2035 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Индийская Adani Enterprises планирует к 2035 году инвестировать $100 млрд в строительство центров обработки данных для использования искусственного интеллекта, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Компания сообщила, что нацелена на создание крупнейшей в мире интегрированной платформы ЦОД, что позволит Индии стать одним из лидеров в глобальной гонке за ИИ.

Эти инвестиции, по оценке Adani, приведут к увеличению расходов на $150 млрд в течение следующего десятилетия в нескольких смежных отраслях, включая облачные платформы и производство серверов.

В октябре Google заявил, что инвестирует $15 млрд в течение пяти лет в создание ЦОД для ИИ в южном штате Андхра-Прадеш, что станет крупнейшей инвестицией американской компании в Индии. Проект Google может означать инвестиции в размере до $5 млрд для Adani Connex - совместного предприятия Adani Enterprises и оператора центров обработки данных EdgeConneX.

Adani также ведет переговоры с другими крупными игроками о создании масштабных кампусов по всей Индии.

