Суд по иску конкурсного управляющего российского "Гугла" взыскал с Google Ireland Limited 101,6 млрд руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 16 февраля, по иску конкурсного управляющего ООО "Гугл" (российское юрлицо Google, входящей в Alphabet Inc.) Валерия Таляровского признал недействительными платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited в размере более 373,7 млрд руб.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, суд применил последствия недействительности платежей ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited и решил взыскать с иностранной компании более 101,6 млрд руб.

Подробности заседания пока не опубликованы.

Иск был заявлен о признании недействительными сделок российской компании с Google Ireland Limited.

Суд на заседании в начале декабря 2025 года привлек Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг к участию в рассмотрении спора. По словам судьи, это связано с тем, что в заявлении управляющего идет речь о "выводе активов" из России.

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Таляровский ранее направил в суд уточнение размера требований к Google Ireland Limited, где требуемая сумма взыскания уменьшена с 130,2 млрд рублей до примерно 103,8 млрд рублей.

В рамках рассматриваемого заявления конкурсный управляющий просит признать недействительным соглашение между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23 декабря 2009 года, соглашение о перепродаже от 24 апреля 2018 года, а также платежи российского юрлица в пользу Google Ireland Limited по соглашению о перепродаже от 24 апреля 2018 года, совершенные в период с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года в размере 336,5 млрд рублей.

Заявитель требует взыскать с Google Ireland Limited по соглашению от 24 апреля 2018 года 93,4 млрд рублей платежей, а также 36,8 млрд рублей процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 18 октября 2024 года включительно с последующим их начислением с 19 октября 2024 года до даты фактического возврата средств перечисленных платежей.

Суд ранее по просьбе Таляровского предоставил ему отсрочку в уплате госпошлины по заявлению до вынесения судебного акта. Ходатайство мотивировано отсутствием денежных средств на счете, что подтверждается представленными документами.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил такое решение тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.