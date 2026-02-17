Аракчи заявил, что переговоры с США продолжатся, но дата новой встречи не определена

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой, стороны договорились продолжать контакты.

"Переговоры сосредоточились исключительно на ядерных вопросах", - сказал Аракчи телеканалу Press TV.

Он отметил, что "переговоры продолжатся, но дата пока не определена".

По мнению Аракчи, удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей". "Но когда дело доходит до составления чернового варианта соглашения, то работа становится более сложной", - подчеркнул глава иранского МИД.

При этом он указал, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

"Путь (к соглашению - ИФ) начат, и этот процесс может завершиться соглашением", - подытожил Аракчи.

Ранее в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике.