Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем при сниженной активности рынка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного опустился при сниженной активности рынка.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который проходит 17-18 февраля в Женеве.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,01 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль попытается закрепиться ниже уровня в 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Рубль смог перейти к укреплению во вторник, констатирует эксперт.

Факторами, способствовавшими подобной динамике, выступили повышенные объемы продаж валюты со стороны регулятора, а также снижение активности участников торгов на фоне выходных в Китае, что в большей степени, на взгляд Зварича, сказывается на спросе на валюту.

Данные факторы на торгах в среду продолжат поддерживать национальную валюту, в результате чего пара юань/рубль попытается закрепиться ниже 11 рублей и сделать еще один шаг к нижней границе целевого диапазона 10,8-11,5 рубля, которая в текущий момент выступает ближайшей технической поддержкой для китайской валюты, прогнозирует аналитик ПСБ.

Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве, как ожидается, возобновятся в 9:00 по местному времени (11:00 по Москве), сообщил источник в переговорной группе. Переговоры проходят в закрытом формате.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию РФ-США-Украина стартовал накануне в Женеве и длился шесть часов, встреча завершилась вечером.

Источник в переговорной группе сообщил, что диалог шел и в двустороннем, и в трехстороннем формате: РФ-США, РФ-Украина, РФ-США-Украина. Источник подчеркнул, что переговоры "были очень напряженными".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что благодаря усилиям администрации Дональда Трампа в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут значительный прогресс на переговорах.

"Сегодня по указанию президента Трампа Соединенные Штаты выступили модераторами третьей серии трехсторонних дискуссий с Украиной и Россией", - написал Уиткофф в соцсети X. По его словам, "успех президента Трампа в объединении усилий обеих сторон (...) привел к значительному прогрессу".

"Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве повышается на 0,28%, до $67,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,26%, до $62,48 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.