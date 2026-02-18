В России задумались о локализации производства иранских турбин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в локализации производства иранских турбин на своей территории, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является.

"Здесь есть компания по производству турбин. Мы рассматриваем вопрос по локализации их производства в Российской Федерации", - сказал Цивилев.

Крупнейший производитель турбин в Иране - MAPNA Group. Компания основана в 1993 году для разработки проектов и строительства под ключ электростанций, а также электрификации промышленных и коммунальных объектов Ирана, нефтегазодобывающих и перерабатывающих отраслей, железнодорожного транспорта. В 2016 году компания получила лицензию Siemens для производства газовых турбин типа F.