Поиск

В России задумались о локализации производства иранских турбин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в локализации производства иранских турбин на своей территории, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является.

"Здесь есть компания по производству турбин. Мы рассматриваем вопрос по локализации их производства в Российской Федерации", - сказал Цивилев.

Крупнейший производитель турбин в Иране - MAPNA Group. Компания основана в 1993 году для разработки проектов и строительства под ключ электростанций, а также электрификации промышленных и коммунальных объектов Ирана, нефтегазодобывающих и перерабатывающих отраслей, железнодорожного транспорта. В 2016 году компания получила лицензию Siemens для производства газовых турбин типа F.

Siemens Сергей Цивилев Иран MAPNA Group Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

 Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

 Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8444 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });