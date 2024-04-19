СП с Ansaldo по турбинам, доставшееся ГЭХу вместе с "РЭП Холдингом", лишилось иностранного участника

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский машиностроительный концерн Ansaldo вышел из ООО "РЭПХ Ансальдо Газовые Турбины", в котором владел 50%-ной долей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменение в составе участников произошло 17 апреля. "РЭПХ Ансальдо Газовые Турбины" стало владельцем 50% собственных долей. Вторая половина, согласно ЕГРЮЛ, по-прежнему принадлежит АО "РЭП Холдинг" (структура ООО "Газпром энергохолдинг").

Представитель "Газпром энергохолдинга" отказался от комментариев. В Ansaldo не ответили на запрос "Интерфакса".

ООО "РЭПХ Ансальдо Газовые Турбины" было создано летом 2019 г. "РЭП Холдингом" (на тот момент принадлежал Газпромбанку) и Ansaldo на паритетных началах. Предполагалось, что СП будет заниматься производством, модернизацией и ремонтом промышленных газовых и паровых турбин большой мощности.

Судя по бухгалтерским отчетам, СП так и не начало полноценную работу: за все время с 2019 года у компании отсутствовала выручка. В 2021 году гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров говорил журналистам, что "ГЭХ" ведет переговоры с Ansaldo и Siemens о локализации больших газовых турбин в РФ, но оценивает их как очень предварительные.

"ГЭХ" купил "РЭП Холдинг" в конце 2019 года для выхода на рынок энергетического машиностроения. Сейчас машиностроительные предприятия "ГЭХа" объединены в ООО "Газпром энергохолдинг индустриальные активы", который включает в себя, в том числе, "Невский завод", "Тюменские моторостроители", "ГЭХ литейные технологии" (в октябре начал строительство литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин в Тульской области).