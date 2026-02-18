Поиск

"Ренессанс Капитал" закрыл сделку по покупке российской "дочки" Citigroup

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Ренессанс Капитал" сообщил о закрытии сделки по покупке 100% АО КБ "Ситибанк", российской дочерней структуры Citigroup.

Стороны получили все необходимые согласования и одобрения в России и за рубежом, говорится в сообщении инвестиционной компании. Расчеты по сделке произведены, смена собственника произошла, отмечается в релизе "Ренессанс Капитала".

Отлагательные условия по сделке отсутствуют. Ее цену стороны не раскрывают.

Планируется, что АО КБ "Ситибанк" будет переименован в АО "РенКап Банк" и продолжит деятельность под единым брендом группы "Ренессанс Капитал".

Банк останется отдельной бизнес-единицей в составе группы "Ренессанс Капитал" и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран, говорится в сообщении.

"Вхождение в группу игрока с крупнейшим в России кастоди комплементарно текущей структуре нашего бизнеса", - прокомментировал сделку CEO по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Максим Орловский.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет структуре "РенКапа" купить Ситибанк, в ноябре 2025 года.

Citigroup на фоне неудачных попыток уйти с рынка РФ начала сворачивать розницу, а также бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП) с третьего квартала 2022 г. Как сообщала группа, процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумму сделки и объем кредитов стороны не раскрывали. В мае 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт.

Ситибанк занимает 17-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2025 года с активами 1,1 трлн руб. и капиталом 133,8 млрд руб.

