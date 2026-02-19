Поиск

ЦБ отметил, что мошенники стали чаще использовать банки маркетплейсов в своих схемах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Еще один тренд, на который хотелось бы обратить внимание, это в связи с развитием деятельности маркетплейсов и их банков, мошенники ищут новые способы использовать их в своих схемах", - сказала Бакина.

Она утвердительно ответила на вопрос, находятся ли клиенты таких кредитных организаций в повышенной зоне риска.

"Важно еще отметить, что банки маркетплейсов преимущественно работают с кошельками (электронными - ИФ), это тоже есть определенная специфика. Нужно просто смотреть и составлять риск-профили этих операций. Но важно, что эти банки понимают ситуацию и очень открыты к взаимодействию, и здесь мы с ними совместно эту тему отрабатываем", - добавила она.

Как сообщалось ранее, объем похищенных мошенниками средств по итогам 2025 года составил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд руб.), согласно данным ЦБ.

