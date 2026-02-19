Мошенники стали чаще прерывать цепочки платежей для осложнения их прослеживаемости

Об этом заявили в Банке России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мошенники стали чаще использовать схемы с прерыванием цепочки платежей, чтобы сделать их отслеживание практически нереальным, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Мы видим, что сменился тренд на смещение схем в сторону прерывания цепочки платежа. То есть здесь используются различные элементы: как уход в наличные, через курьеров, через кредитование, через различные суррогаты, криптовалюты и так далее. Здесь главная цель мошенников - именно разорвать цепочку платежей, когда отследить путь денег уже становится практически нереальным, невозможным", - сказала Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Один из вариантов таких, когда для вывода похищенных денег используют вполне легальные организации, которые пытаются "подлиться" в нормальный, правомерный поток платежей, "подливают" эти мошеннические переводы. И здесь наша задача совместно с банками, с другими участниками настроить свои антифрод-системы таким образом, чтобы они могли отфильтровывать именно нелегальные операции из общего потока переводов", - добавила она.

По ее словам, ЦБ видит сохранение тренда, когда в дроперство вовлекаются нерезиденты. В мошенническую базу ЦБ стали входить и паспорта жителей стран СНГ.

"Хотя их доля (в базе ЦБ - ИФ) находится пока на не очень большом уровне, где-то 5-7%, здесь мы видим определенный вызов, сложности, как применять меры к этим зарубежным нарушителям", - сказала Бакина.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.