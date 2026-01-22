Поиск

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Туристы и турагенты в РФ столкнулись с блокировкой карт и счетов после ужесточения контроля за переводами между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета. Также под подозрение могут попасть туристы, переводящие относительно крупные суммы на карту частного агента или даже перебрасывающие деньги между своими счетами перед оплатой путевки. В том числе и пенсионеры, к которым особое внимание риск-контроля банков", - рассказали в ассоциации.

Как напоминают в АТОР, с 1 января вступил в силу приказ ЦБ РФ, определяющий признаки перевода денег без добровольного согласия клиента. Новые правила в первую очередь направлены на пресечение цепочек переводов между физическими лицами, которые могут быть частью мошеннических схем.

"По словам турагентов, проблема нарастала уже в 2025 году, когда банки часто приостанавливали платежи даже на небольшие суммы. В основном это коснулось оплат через СБП по QR-коду или номеру телефона. Инициаторами блокировок сейчас выступают практически все крупнейшие банки. Суммы блокируемых переводов самые разные - они варьируются от 20-50 тыс. до 300 и более тыс. рублей", - уточнили в ассоциации.

Другой рискованный сценарий - перевод крупной суммы самому себе между своими счетами в разных банках перед последующей оплатой тура. Блокировка может произойти даже при наличии всех документов.

Как отметили в ассоциации, новые правила напрямую не затрагивают туроператоров и онлайн-агрегаторов, принимающих оплату на расчетные счета юридических лиц или через эквайринг.

Туроператоры рекомендуют туристам, столкнувшимся с блокировкой перевода за тур, позвонить в службу безопасности своего банка по номеру с официального сайта или из смс и объяснить, что перевод - оплата туристической услуги. Также банку надо предоставить соответствующие документы: подтверждение бронирования, договор. Их можно запросить у турагента или туроператора.

"Если по телефону проблема не решается - быть готовым посетить отделение банка с паспортом и документами на тур", - пояснили в ассоциации.

Параллельно, чтобы не сорвать бронь, следует использовать альтернативный способ оплаты: другую карту или прямой эквайринг на сайте туроператора.

АТОР СБП ЦБ РФ Банк России
