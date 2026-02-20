Поиск

Amazon стала крупнейшей компанией США по годовой выручке, обогнав Walmart

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. обошла ритейлера Walmart Inc. по выручке за минувший год, став крупнейшей компанией США по этому показателю.

Как говорится в опубликованной накануне отчетности Walmart, её выручка по итогам фингода, завершившегося 31 января, составила $713,2 млрд. Ранее Amazon отчиталась о годовой выручке за 2025 год в размере $716,9 млрд. Walmart нарастила показатель на 4,7%, тогда как Amazon - на 12,4%.

По данным PYMNTS Intelligence, на Amazon приходится около 9% всех розничных продаж в США, тогда как доля Walmart составляет порядка 7,6%.

Walmart удерживала лидерство по годовой выручке с 2001 года, когда она обошла нефтедобывающую Exxon Mobil.

Amazon была основана 1994 году Джеффом Безосом как интернет-магазин для торговли книгами. Теперь компания превратилась в крупнейшего онлайн-ритейлера, а также поставщика облачных услуг и ИИ-технологий. Кроме того, Amazon выпускает собственные электронные устройства, одежду и продукты питания, владеет стриминговым сервисом, снимает кино и сериалы.

Акции Amazon на предварительных торгах в пятницу дорожают на 0,3%, цена бумаг Walmart также поднимается на 0,3%. Капитализация Amazon составляет $2,2 трлн, Walmart - $995 млрд.

