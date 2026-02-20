Поиск

Tesla представила "самую доступную" модель Cybertruck и снизила цену на самую дорогую

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Tesla представила более дешевую версию электропикапа Cybertruck и снизила цену на его самую дорогую модель Cyberbeast, передает Reuters.

Новый двухмоторный полноприводный Cybertruck стоит $59,99 тысячи и, по утверждению компании, является "самой доступной" моделью этого пикапа.

Cyberbeast теперь стоит $99,99 тысячи вместо $114,99 тысячи, однако более не имеет люксовой комплектации (Luxe Package), включавшей систему помощи водителю Supervised Full-Self Driving (FSD) и бесплатный доступ к зарядной сети Supercharger. Tesla добавила этот пакет в августе прошлого года, параллельно повысив цену автомобиля.

Cybertruck задумывался как футуристический конкурент пикапов старых брендов вроде Ford, однако серия отзывных кампаний и проблемы с контролем качества негативно сказались на спросе.

Руководитель разработки и выпуска Cybertruck Сиддхант Авасти в ноябре объявил об уходе из Tesla. На фоне слабого спроса компания делала скидки, исчислявшиеся тысячами долларов, на имеющиеся в запасах пикапы, сообщал Reuters.

