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Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано вызовом бомбы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Возгорание автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе близ гостиницы Trump International Hotel могло быть терактом, предположил глава компании Tesla Илон Маск.

"Все выглядит так, как будто это, вероятно, теракт", - написал он с соцсети X в ночь на четверг.

Маск пояснил, что Tesla Cybertruck арендовали через тот же сервис Turo, что и пикап, врезавшийся в среду в толпу в Новом Орлеане.

Ранее Маск сообщал, что возгорание машины в Лас-Вегасе было вызвано хранившимися в багажнике фейерверками или бомбой.

"Мы получили подтверждение, что взрыв был вызван очень мощными фейерверками либо бомбой в багажнике взятого в аренду Cybertruck. Речь не идет о неисправности автомобиля", - сообщил бизнесмен в соцсети X.

В среду автомобиль загорелся близ входа в гостинцу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп.

Находившийся внутри машины человек погиб. Еще семь человек получили незначительные травмы.

Tesla Дональд Трамп Илон Маск Лас-Вегас автомобиль взрыв
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