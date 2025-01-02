Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано вызовом бомбы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Возгорание автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе близ гостиницы Trump International Hotel могло быть терактом, предположил глава компании Tesla Илон Маск.

"Все выглядит так, как будто это, вероятно, теракт", - написал он с соцсети X в ночь на четверг.

Маск пояснил, что Tesla Cybertruck арендовали через тот же сервис Turo, что и пикап, врезавшийся в среду в толпу в Новом Орлеане.

Ранее Маск сообщал, что возгорание машины в Лас-Вегасе было вызвано хранившимися в багажнике фейерверками или бомбой.

"Мы получили подтверждение, что взрыв был вызван очень мощными фейерверками либо бомбой в багажнике взятого в аренду Cybertruck. Речь не идет о неисправности автомобиля", - сообщил бизнесмен в соцсети X.

В среду автомобиль загорелся близ входа в гостинцу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп.

Находившийся внутри машины человек погиб. Еще семь человек получили незначительные травмы.