Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 25 февраля останутся нулевыми

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 25 февраля седьмую неделю подряд останется нулевой, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также будут нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Эти ставки будут действовать по 3 марта включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,9 за тонну на пшеницу ($228 за предыдущий период), $231,4 - на ячмень ($231,4), $207 - на кукурузу ($198,6).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

