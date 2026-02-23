Поиск

Глава МИД Франции убежден, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет утвержден

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"20-й пакет санкций готов. Вопрос не в том, будет ли он утвержден, а он будет утвержден, в этом можно быть уверенными, вопрос - когда он будет утвержден. И, с этой точки зрения, каждый (из членов ЕС - ИФ) должен выполнить свои обязательства", - сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, который будет обсуждать очередные антироссийские санкции.

Французский министр добавил, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон соберет в Париже "коалицию желающих", "чтобы еще немного продвинуть историческую работу, которая была осуществлена более чем 30 странами, объединившими свои вооруженные силы для того, чтобы мир, когда он будет заключен на Украине, мог бы быть гарантирован".

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против РФ, однако успехов по данному вопросу пока ожидать не стоит.

