Ирак подписал с Chevron предварительное соглашение по управлению "Западной Курной"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Иракская Basra Oil подписала с американской Chevron предварительное соглашение о принципах передачи управления проектом месторождения Западная Курна-2, сообщает пресс-служба премьер-министра Ирака.

Ранее Basra Oil и российский "ЛУКОЙЛ" заключили договор об урегулировании, предусматривающий временную передачу контракта иракской компании и нормализацию всех финансовых обязательств между сторонами.

Кроме того, было подписано рамочное соглашение между Basra Oil, "ЛУКОЙЛом" и Chevron, которое позволяет временно передать контракт иракской стороне. Basra Oil после завершения переговоров и согласования условий нового контракта впоследствии передаст его американской компании. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года на основе критериев, согласованных обеими сторонами.

Добыча на месторождении Западная Курна-2 составляет 460 тыс. б/с, или почти 0,5% мировой добычи нефти. Проект разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного российским "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта - 25 лет. Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют около 14 млрд баррелей. Добыча нефти на проекте должна была увеличиться до 800 тыс. б/с. "ЛУКОЙЛ" полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти. Также "ЛУКОЙЛ" получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль.

После введения в октябре 2025 года британских и американских санкций НК "ЛУКОЙЛ" объявила форс-мажор по контракту на Западной Курне-2. Санкции вынудили компанию заявить о продаже своих зарубежных активов.

