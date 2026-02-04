Кремль не увидел новизны в диверсификации Индией импорта нефти и нефтепродуктов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва не видит новации в планах Индии диверсифицировать импорт нефти и нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам и не только нам, и всем специалистам в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия – это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию", - сказал Песков журналистам в среду.

По словам Пескова, "Индия всегда закупала эти продукты и у других стран".

"Поэтому здесь никакой новации мы не видим", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Накануне телекомпания NDTV со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщила, что Индия собирается приобретать нефть, исходя из расценок, по всему миру у стран, против которых не действуют санкции.

Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин – с 25% до 18%.

Источник Hindustan Times в Белом доме утверждал, что ранее введенные США дополнительные пошлины на индийские товары в 25% отменят, поскольку в рамках договоренностей Индия откажется от закупок нефти из РФ. Однако, по сведениям издания, в заявлениях индийских властей не говорилось, что они больше не будут покупать российскую нефть.