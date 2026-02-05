В Индии заявили, что первая часть торгового соглашения с США почти готова

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индия и США практически завершили проработку первого раздела торгового соглашения, стороны собираются обнародовать совместное заявление по этой теме через четыре-пять дней, заявил в четверг индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.

Министр сказал, что "первая составляющая двустороннего соглашения почти готова", передает издание Hindustan Times.

Между тем, представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что власти по-прежнему ставят перед собой задачу обеспечивать энергетическую безопасность страны. Он отметил, что в связи с этим правительство придерживается стратегии по диверсификации поставок энергоносителей, с учетом рыночных условий и международной обстановки.

Джайсвал добавил, что Индия готова к закупкам нефти у Венесуэлы. "У нас долгая история партнерских отношений с Венесуэлой. Мы открыты к закупкам нефти у нее и в других местах, в зависимости от рентабельности", - сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит новации в планах Индии диверсифицировать импорт нефти и нефтепродуктов.

Журналисты просили Пескова прокомментировать заявление министра торговли и промышленности Индии о том, что страна будет диверсифицировать источники энергоносителей. Оно было сделано спустя несколько дней после заявления президента США Дональда Трампа, сделанном в связи с торговыми переговорами Вашингтона и Дели, о том, что Индия откажется от закупок российской нефти.