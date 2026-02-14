Поиск

Экономические договоренности Индии и США не повлияли на стратегическую автономию Дели

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Торговые договоренности Индии и США никак не повлияли на стратегическую автономию Дели, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Мы твердо привержены сохранению нашей стратегической автономии", - заявил он, отвечая на вопрос о том, повлияли ли торговые договоренности с США на автономию Индии, его слова приводят местные СМИ.

Джайшанкар подчеркнул, что Индия все еще способна принимать независимые внешнеполитические решения.

Также он предположил, что нефтяные компании в Индии, Европе и других местах принимают решения, основываясь на рыночных факторах. Министр добавил, что колебания объемов покупки нефти из России вызваны не торговыми договоренностями с США, а рыночными факторами.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет дополнительные пошлины в 25% на товары из Индии, введенные за покупку российской нефти.

В указе Трамп заявил, что его решение вызвано тем, что "Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из Российской Федерации, заявила, что будет закупать у Соединенных Штатов энергоносители, и недавно заключила рамочное соглашение с Соединенными Штатами о расширении сотрудничества в области обороны в течение следующих 10 лет".

Индия США Субраманьям Джайшанкар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

 Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

 Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

 В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

 Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы

Поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный электрокабель в Балтийском море

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

 В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

 Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 64 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8402 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });