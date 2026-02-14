Экономические договоренности Индии и США не повлияли на стратегическую автономию Дели

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Торговые договоренности Индии и США никак не повлияли на стратегическую автономию Дели, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Мы твердо привержены сохранению нашей стратегической автономии", - заявил он, отвечая на вопрос о том, повлияли ли торговые договоренности с США на автономию Индии, его слова приводят местные СМИ.

Джайшанкар подчеркнул, что Индия все еще способна принимать независимые внешнеполитические решения.

Также он предположил, что нефтяные компании в Индии, Европе и других местах принимают решения, основываясь на рыночных факторах. Министр добавил, что колебания объемов покупки нефти из России вызваны не торговыми договоренностями с США, а рыночными факторами.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет дополнительные пошлины в 25% на товары из Индии, введенные за покупку российской нефти.

В указе Трамп заявил, что его решение вызвано тем, что "Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из Российской Федерации, заявила, что будет закупать у Соединенных Штатов энергоносители, и недавно заключила рамочное соглашение с Соединенными Штатами о расширении сотрудничества в области обороны в течение следующих 10 лет".