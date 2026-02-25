Доля реструктурированных кредитов юрлицам в портфеле ВТБ выросла до 14,2%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доля реструктурированных кредитов в корпоративном портфеле ВТБ в 2025 году выросла до 14,2% с 10,5% на конец 2024 года, ситуация по отраслям неоднородная, в основном трудности испытывают девелоперы, транспорт и обрабатывающая промышленность, заявил на конференц-звонке с аналитиками первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы считаем, что ситуация у нефтедобытчиков неоднородная. Есть очень устойчивые заемщики нефтяной отрасли, есть менее устойчивые. Мы проводим стресс-тест наших заемщиков нефтяной отрасли. У нас есть очень высокоустойчивые, во многом государственные компании, которые выдерживают низкие цены. Мы стресс-тестировали заемщиков при Urals $36 (за баррель), то есть это ниже, чем сейчас. Есть частные заемщики, которые могут свалиться в зону риска. Но опыт всех реструктуризаций 2025 года показывает, что если есть устойчивая бизнес-модель, ЦБ разрешает реструктуризировать без негативного влияния на регуляторные резервы", - сказал он.

По его словам, нефтедобыча - не самая первая отрасль, которая беспокоит ВТБ по результатам стресс-тестов. "Доминирующие крупные имена - это строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт, дорожное строительство", - уточнил он.

Пьянов не стал отвечать на вопрос, является ли девелопер "Самолет", обращавшийся к государству за дополнительной поддержкой, крупным заемщиком ВТБ. При этом он отметил, что на рынке девелопмента наблюдается бОльшая неоднородность, чем в нефтедобывающей отрасли.

"Есть заемщики с устойчивой бизнес-моделью, финансирующиеся преимущественно эскроу. Есть заемщики, которые брали кредиты на акционерном уровне на приобретение земельных банков. (...) Очень высокая зависимость от предыдущих экономических решений по ведению бизнеса, очень высокая зависимость от ипотеки, если это речь идет о жилищном строительстве. В принципе, мы будем видеть и мы видим сигналы, как сейчас с "Самолетом", когда долгий период высоких ключевых ставок выявляет эти неэффективности. Будут хорошо адаптировавшиеся к сложностям, плохо адаптировавшиеся к сложностям. Наша работа с кредитным риском пока дает надежду, что мы кредитные риски корректно оценили", - сказал Пьянов.

По словам топ-менеджера, доля реструктурированных ссуд в корпоративном портфеле ВТБ выросла в 2025 году с 10,5% до 14,2% на фоне высокой ключевой ставки. Он отметил, что в 2026 году банки увидят корреляцию жесткости денежно-кредитной политики и динамики реструктуризации.