Шохин сообщил, что Минфин выступает за точечную поддержку металлургов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ выступает за точечную поддержку компаний черной металлургии, в том числе, в виде отсрочки налоговых платежей и реструктуризации кредитной задолженности, сказал журналистам глава РСПП Александр Шохин.

С начала года сталепроизводители стали активнее привлекать внимание властей к проблемам в отрасли, возникающим на фоне охлаждения российской экономики. На прошлой неделе министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов охарактеризовал ситуацию в черной металлургии как непростую, и в качестве мер поддержки озвучил предложение о переносе срока уплаты акциза на сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года, а также предложил освободить от уплаты акциза на три года после окончания инвестиционной фазы завершающиеся стратегические инвестпроекты.

На прошлой неделе состоялось заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуации в черной и цветной металлургии, где первый вице-премьер Александр Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора, сообщил сайт правительства. Новак также отметил, что "в условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы".

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом совещания, Минфин "выступил против большинства пунктов, сославшись на отсутствие резкого ухудшения и необходимость наполнения бюджета".

"Минфин выступает за точечную поддержку: смотрим конкретные предприятия, организацию, она подает заявку в подкомиссию (министра Антона) Силуанова (подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики РФ правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций - ИФ), подкомиссию Новака, ФНС и так далее, - сказал Шохин журналистам, отвечая на вопрос о согласованных с Минфином мерах поддержки отрасли. - Это также отсрочка налоговых платежей с последующей рассрочкой, реструктуризация кредитной задолженности через, условно говоря, послабление банкам части нормативов, потому что реструктуризация может нарушить нормативы на одного заемщика и так далее. Вот это базовая конструкция".

Минпромторг в минувшую пятницу заявил, что дискуссия о введении отсрочки уплаты акциза на сталь и НДПИ на железную руду не окончена, ведомства продолжат обсуждение этого вопроса. "Стоит отметить, что многие из предложений отрасли были поддержаны. По инициативам об отсрочке на уплату акциза и НДПИ и по ряду других предложений обсуждение будет продолжено", - сказали в министерстве.

