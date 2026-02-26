Рубль скорректировался после сильного падения на новостях об ужесточении бюджетного правила

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос в рамках коррекции после сильного падения, вызванного новостями о планах Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила из-за недобора нефтегазовых доходов.

В то же время поддержку рублю продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,211 руб., что на 7,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 27 февраля на 65,4 копейки, до 77,1218 руб., и поднял курс евро на 70,7 копейки, до 91,0281 руб.

"Курс рубля на текущей неделе немного ослаб по причине появления информации о возможности пересмотра параметров бюджетного правила. Напомним, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что власти планируют ужесточить бюджетное правило посредством снижения цены отсечения нефти для расчетов объемов операций на валютном рынке. Это фактически означает сокращение объема продаж иностранной валюты со стороны Минфина, что снимет давление с иностранной валюты. Этот фактор является негативным для курса рубля. В моменте на торгах в среду, 25 февраля, курс доллара поднимался выше отметки 77 руб. В первой половине дня в четверг, 26 февраля, доллар продолжал расти. Между тем мы видим, что пока курс доллара продолжает оставаться ниже 80 руб. Поддержку курсу рубля оказывает жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. На последнем заседании ключевая ставка была снижена на 50 б.п., до 15,5%, однако пока что ДКП остается ограничительной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

Падение нефтегазовых доходов России частично компенсируется доходами ненефтегазовыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, (...) в целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается", - заявил Песков в ходе общения с журналистами в четверг.

По его словам, обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства, а также формировать повестку дня экономического развития, "несмотря на имеющиеся определённые сложности".

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, насколько президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией с резким падением нефтегазовых доходов бюджета.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который накануне в ходе отчета правительства в Госдуме рассказал, что на этой неделе во вторник глава российского государства провел встречу с представителями правительства и ЦБ РФ, где обсуждался вопрос о путях финансирования растущего бюджетного дефицита.

"Что касается встречи, о которой говорил Мишустин: такие встречи проходят очень часто. Это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации, иногда они ежедневно проходят", - сказал Песков.

По его словам, они относятся к "категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате".

"Поэтому да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и Центробанком эту тему. Действительно, дефицит есть, но это - текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - сказал Песков.

РФ готовится вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - в свою очередь, сказал в среду глава Минфина Антон Силуанов журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро, - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила. - Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства".

Курс рубля в текущих условиях должен ослабляться, к концу 2026 года он может быть около 95 рублей за доллар США, при определенных обстоятельствах - ближе к 100 рублей за доллар, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям", - сообщил Греф на конференц-звонке в четверг.

Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на 2026 год составляет 85-90 рублей за доллар, его личный прогноз выше.

"Ожидания наших коллег немножко более консервативные, они считают, что где-то 85-90 рублей. Мои личные ожидания на конец года - плюс-минус 95 рублей, возможно, при стечении обстоятельств ближе к 100 рублей. Будет зависеть от политики ЦБ", - заявил глава Сбербанка.

Он обратил внимание на снижение платежного баланса РФ. "Иметь курс 80 рублей плюс-минус при таких параметрах, это будет очевидное и невероятное, если произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего: теории, логики, практики и так далее", - подчеркнул Греф.

Кроме того, возможное снижение цены отсечения в бюджетном правиле может сократить объем операций зеркалирования, что также может привести к ослаблению рубля, добавил он.

"Потом дальше при таких дисконтах, при такой цене на нефть, он должен пойти вниз. Сочетание этих двух факторов должно привести к тому, что курс (доллара - ИФ) уже со второго квартала должен начать расти. Параметры, в каком темпе он будет расти, предсказать пока невозможно", - сказал Греф.

"Но еще раз, если вы меня заставите расписаться под этим прогнозом кровью, я точно не распишусь", - добавил он.

Цены на нефть возобновили рост вечером в четверг, полностью восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени увеличивается на 1,76%, до $72,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,47%, до $66,37 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ходом американо-иранских переговоров, проходящих в Женеве при посредничестве Омана. Глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди сообщил, что делегации сделали паузу после обмена "креативными и позитивными идеями".

Трейдеры также ждут встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая должна состояться 1 марта. Западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что эта группа намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 6 базисных пунктов, до 15,25%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились каждая на 1 базисный пункт и в четверг составили 15,52%, 16,06% и 16,94% годовых соответственно.