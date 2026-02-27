В ЦБ считают, что ключевая ставка в 15,5% - это все еще жесткая ДКП

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Текущий уровень ключевой ставки, даже с учетом нескольких последовательных снижений, включая февральское, на фоне замедления инфляции все еще соответствует жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В конце 2025 г. потребительские цены росли ниже прогнозов, однако в начале января инфляция, напротив, подскочила сверх ожиданий: только за 12 дней первого месяца нового года она составила 1,26%. На этом фоне у части экспертов сформировались ожидания паузы в смягчении ДКП, однако на заседании в феврале совет директоров ЦБ вновь снизил ставку - с 16% до 15,5% и сопроводил это решение мягким сигналом о будущей направленности своей политики.

Куратор ДКП в пятницу опубликовал свои ответы на вопрос, нет ли здесь противоречия: "в январе инфляция скакнула, а ЦБ снизил ставку".

"Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика. Такая политика сдерживает кредитную активность. И соответственно, не позволит спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции", - написал Заботкин.

Он также повторил тезис о необходимости оценки устойчивой инфляции, а не роста цен за отдельно взятый месяц.

"В ноябре-декабре общий рост цен был низкий, а в январе - высокий. (...) В итоге на конец января годовая инфляция составила 6%. Это ниже, чем прогноз Банка России на конец 2025 года - 6,5-7,0%, т.е. суммарный рост цен за последние месяцы меньше, чем мы ожидали", - отметил зампред ЦБ.

Кроме того, он подчеркнул, что на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень. "Причем этот процесс растянут во времени, поэтому на инфляцию 2026 года будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые мы поддерживали в течение 2025 года. Другими словами: если ставка очень постепенно снижается с высоких значений, то полагать, что очередное ее снижение, которое происходит в рамках прогноза, спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно", - заявил Заботкин.