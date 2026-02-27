Поиск

В ЦБ считают, что ключевая ставка в 15,5% - это все еще жесткая ДКП

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Текущий уровень ключевой ставки, даже с учетом нескольких последовательных снижений, включая февральское, на фоне замедления инфляции все еще соответствует жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В конце 2025 г. потребительские цены росли ниже прогнозов, однако в начале января инфляция, напротив, подскочила сверх ожиданий: только за 12 дней первого месяца нового года она составила 1,26%. На этом фоне у части экспертов сформировались ожидания паузы в смягчении ДКП, однако на заседании в феврале совет директоров ЦБ вновь снизил ставку - с 16% до 15,5% и сопроводил это решение мягким сигналом о будущей направленности своей политики.

Куратор ДКП в пятницу опубликовал свои ответы на вопрос, нет ли здесь противоречия: "в январе инфляция скакнула, а ЦБ снизил ставку".

"Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика. Такая политика сдерживает кредитную активность. И соответственно, не позволит спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции", - написал Заботкин.

Он также повторил тезис о необходимости оценки устойчивой инфляции, а не роста цен за отдельно взятый месяц.

"В ноябре-декабре общий рост цен был низкий, а в январе - высокий. (...) В итоге на конец января годовая инфляция составила 6%. Это ниже, чем прогноз Банка России на конец 2025 года - 6,5-7,0%, т.е. суммарный рост цен за последние месяцы меньше, чем мы ожидали", - отметил зампред ЦБ.

Кроме того, он подчеркнул, что на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень. "Причем этот процесс растянут во времени, поэтому на инфляцию 2026 года будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые мы поддерживали в течение 2025 года. Другими словами: если ставка очень постепенно снижается с высоких значений, то полагать, что очередное ее снижение, которое происходит в рамках прогноза, спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно", - заявил Заботкин.

Хроника 16 февраля 2024 года – 27 февраля 2026 года Ставка ЦБ РФ
Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8525 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });