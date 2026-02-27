Туроператоры фиксируют падение спроса на экскурсионные туры по России

Эксперты считают, что кризис носит не внутриотраслевой, а макроэкономический характер

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры наблюдают постепенное охлаждение продаж в сегменте экскурсионного туризма с осени 2025 года, в Ассоциации туроператоров России это связывают с макроэкономическими причинами.

"Зимние месяцы традиционно считались периодом раннего бронирования, позволяющим прогнозировать высокий сезон. Сейчас продано только 10% туров на лето, а по некоторым направлениям и вовсе 5-6%. Мы фиксируем легкий минус везде. Например, Золотое кольцо и Петербург дают минус 3% к прошлому году, Казань - минус 6%, Калининград и Байкал - минус 10%, Карелия просела сразу на 30%", - сказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, хорошим итогом летнего сезона 2026 будет достижение показателей 2025 года.

"Однако сейчас говорить, что будет летом невозможно. В последние 2-3 года та картина, которую мы видим зимой, совершенно не соответствует тому, что происходит летом. Если раньше для нас продажи в январе-марте были прогнозным материалом для сезона в целом, то сейчас все изменилось. Поэтому справедливый прогноз на летний сезон мы сможем сделать только 30 апреля", - добавил Ромашкин.

В пресс-службе туроператора "Алеан" подтверждают общую тенденцию, оценивая падение спроса на летние экскурсионные туры в среднем в 20% в годовом исчислении.

Эксперты сходятся во мнении, что кризис носит не внутриотраслевой, а макроэкономический характер. "В начале февраля министр экономического развития говорил о возможном замедлении экономики еще на 6-8 месяцев. Мы видим это и в ритейле, и в автопроме. Туризм - часть большой экономики, здесь те же тренды. Люди перешли в режим сбережения, они тратят меньше во всех сегментах потребления", - пояснил Ромашкин.

В АТОР отметили, что, несмотря на общее охлаждение, некоторые направления чувствуют себя увереннее других, хотя динамика год к году у большинства из них отрицательная.

По данным туроператоров, в топ-7 экскурсионных направлений на лето вошли Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Калининградская область, Татарстан, Северный Кавказ и Байкал.

"Более дорогие и удаленные регионы страдают сильнее, например, Камчатка, Алтай. Это объясняется прежде всего высокой стоимостью перелета. Эти направления никогда не были массовыми, а сейчас интерес к ним падает еще сильнее", - объяснили в АТОР.

Один из главных маркеров неопределенности - падение глубины бронирования. Если раньше летние туры покупали зимой, то теперь туристическое планирование укладывается в месяц-полтора. По словам туроператоров, те, кто все же решил сейчас забронировать летний отдых, в основном выкупают июнь и гораздо меньше - более дорогой август.