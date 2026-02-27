Котировки Brent подскочили до $72,19 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть резко ускорился днем в пятницу.

К 14:31 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,44 (2,04%), до $72,19 за баррель. Срок обращения апрельских фьючерсов истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгующийся майский контракт подорожал на $1,48 (2,09%), до $72,32 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,42 (2,18%), до $66,63 за баррель.

Инвесторы оценивают итоги состоявшихся накануне американо-иранских переговоров. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что американская делегация покинула Женеву разочарованной. Кроме того, Госдеп санкционировал выезд части дипмиссии в Израиле и членов их семей на фоне угроз для их безопасности, что также было воспринято рынком как сигнал сохранения напряженности.

"Новых шоков не было, сохраняется вероятность как эскалации, так и дипломатического урегулирования, - отметил инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид. - В таких условиях, когда на физическом рынке ничего не меняется, цены на нефть обычно колеблются между ростом и снижением".

Внимание инвесторов теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.

"Трейдеры заняли выжидательную позицию перед выходными. С одной стороны, на рынок влияет напряженность вокруг Ирана, а с другой - на встрече ОПЕК+ страны, вероятно, сообщат об увеличении добычи", - сказала старший аналитик Sparta Commodities Джун Гох.