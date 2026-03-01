Рост добычи ОПЕК+ в апреле может составить 166 тыс. б/с с учетом компенсаций

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, 37,99 млн баррелей в сутки (б/с), что на 166 тыс. б/с больше плана марта, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В воскресенье восемь участников альянса, ранее добровольно ограничивших добычу нефти на 1,65 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 206 тыс. б/с.

Начав в октябре прошлого года возвращать на рынок ранее принятые ограничения в 1,65 млн б/с, участники сделки увеличивали квоты на 137 тыс. б/с, но на первый квартал 2026 года взяли паузу ввиду сезонного снижения спроса.

Так, в апреле лидеры сделки Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу на 63 тыс. б/с - до 10,166 млн б/с и 9,637 млн б/с соответственно. Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. б/с, до 4,209 млн б/с, Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,596 млн б/с, Алжир - на 6 тыс. б/с, до 977 тыс. б/с, Оман - на 4 тыс. б/с, до 809 тыс. б/с.

Казахстан, для которого действует наиболее высокий компенсационный график, в апреле должен будет снизить добычу еще на 10 тыс. б/с, до 1,01 млн б/с. Также сократить производство будут вынуждены ОАЭ - на символические 2 тыс. б/с, до 3,389 млн б/с.