Поиск

Рост добычи ОПЕК+ в апреле может составить 166 тыс. б/с с учетом компенсаций

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, 37,99 млн баррелей в сутки (б/с), что на 166 тыс. б/с больше плана марта, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В воскресенье восемь участников альянса, ранее добровольно ограничивших добычу нефти на 1,65 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 206 тыс. б/с.

Начав в октябре прошлого года возвращать на рынок ранее принятые ограничения в 1,65 млн б/с, участники сделки увеличивали квоты на 137 тыс. б/с, но на первый квартал 2026 года взяли паузу ввиду сезонного снижения спроса.

Так, в апреле лидеры сделки Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу на 63 тыс. б/с - до 10,166 млн б/с и 9,637 млн б/с соответственно. Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. б/с, до 4,209 млн б/с, Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,596 млн б/с, Алжир - на 6 тыс. б/с, до 977 тыс. б/с, Оман - на 4 тыс. б/с, до 809 тыс. б/с.

Казахстан, для которого действует наиболее высокий компенсационный график, в апреле должен будет снизить добычу еще на 10 тыс. б/с, до 1,01 млн б/с. Также сократить производство будут вынуждены ОАЭ - на символические 2 тыс. б/с, до 3,389 млн б/с.

ОПЕК Кувейт Казахстан Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны ОПЕК+ увеличили квоту по добыче нефти на апрель на 206 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

 Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

 Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

 Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

Сбор зерна в РФ в 2025 году составил 141,15 млн т, в том числе 91,1 млн т пшеницы

Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

 Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

Владелец ММК сообщил о сохранении минимальной рентабельности за счет снижения себестоимости

Французская сахарная компания Sucden не имеет планов по продаже российского бизнеса

Минэкономразвития предложило закрепить срок исковой давности в 10 лет в спорах о приватизации
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });