Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 30%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Средний уровень запасов в подземных хранилищах Европы опустился до 29,99% по итогам газовых суток 27 февраля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

В комментарии "Газпрома" отмечается, что "это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений". В российской компании посчитали, что "весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад и сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет".

Заполненность ПХГ Германии и Франции, ведущих экономик Европы, значительно меньше среднеевропейского - 20,6% и 21,4%, Нидерландов - 10,7%, обращают внимание российские газовики.

"Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта - середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов", - предупреждают в "Газпроме".

Спотовая цена газа с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $387 за 1 тыс. кубометров.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В феврале 2026 года импорт сжиженного газа достиг 9 млн тонн, что на 9% выше, чем годом ранее.

Однако и возможности этой индустрии не безграничны. Несмотря на высокий спрос, остается большой неиспользованный запас производительности - 27 февраля терминалы работали на 64% от пропускной способности.

В нынешний отопительный сезон Европа вошла с неполными ПХГ, памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы. Необходимость восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

При этом необходимо помнить не только о технических, но и о реально достижимых и экономических лимитах, которые будут ограничивать европейскую кампанию закачки летом 2026 года. В этих условиях актуальным будет вопрос, с насколько пустыми ПХГ Европа вступит в следующую зиму и насколько рискованным будет отопительный сезон 2026/27 годов.