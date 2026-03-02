Поиск

Странам Ближнего Востока придется остановить нефтедобычу при закрытии Ормузского пролива на 25 дней

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие ближневосточные производители нефти будут вынуждены остановить добычу, если разрастание конфликта в регионе приведет к фактическому закрытию Ормузского пролива более чем на 25 дней, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.

"После этого срока ограниченность мощностей хранилищ потребует остановки добычи", - говорится в обзоре банка.

В минувшую субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

В миреNYT сообщила, что морское сообщение через Ормузский пролив свелось к минимумуЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут продолжать наносить удары по Ирану до тех пор, пока все цели Вашингтона не будут достигнуты.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в свою очередь заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США. Он отметил, что Трамп своими "ложными надеждами" "погрузил регион в хаос".

Иран официально не перекрывал Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, однако движение танкеров в этом районе фактически остановилось. Ормузский пролив является важным маршрутом, по которому проходит порядка 20% мировых поставок нефти и природного газа.

Через пролив ежедневно обеспечивались поставки порядка 19 млн баррелей жидкого топлива в сутки, в том числе поставки нефти в объеме 16 млн б/с, говорится в обзоре. Хотя такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ могут перенаправить часть нефти по трубопроводам к альтернативным морским маршрутам, объемы таких поставок ограничены, отмечают аналитики JPMorgan.

По их данным, 28 февраля поставки нефти через Ормузский пролив составили лишь 4 млн баррелей, причем это была преимущественно иранская нефть. В обычное время суточные объемы поставок бывают в четыре раза выше.

По оценкам экспертов, объем доступных наземных нефтехранилищ семи стран Персидского залива, включая Ирак, Кувейт, Катар, Оман и сам Иран, составляет порядка 343 млн баррелей. Этого хватит на 22 дня для размещения добываемой нефти в случае блокировки экспорта. Дополнительным резервом являются морские мощности - порядка 60 пустых танкеров в Персидском заливе способны принять еще порядка 50 млн баррелей, что дает нефтепроизводителям еще 3-4 дня на продолжение добычи, говорится в обзоре.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:25 по московскому времени составляет $78,79 за баррель, что на $5,92 (8,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $5,19 (7,74%), до $72,21 за баррель.

Ормузский пролив Саудовская Аравия ОАЭ Оман Кувейт Катар Иран
