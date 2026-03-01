Поиск

NYT сообщила, что морское сообщение через Ормузский пролив свелось к минимуму

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Движение судов через Ормузский пролив к полудню воскресенье очень сильно упало, сообщает The New York Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию движения судов Kpler.

По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Суда, которые уходят с маршрута, либо сообщают, что движутся в порты Ирана, либо скрывают свое местоположение.

Между тем, добавляет газета, крупнейшая транспортная компания Maersk, базирующаяся в Копенгагене, сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов Maersk.

Ранее в воскресенье Центр морской безопасности Омана сообщил, что нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау, подвергся иранской атаке в Ормузском проливе.

После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей Исламской революции накануне объявил о перекрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив Maersk
