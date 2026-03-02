Нефть Brent подорожала до $78,52 за баррель на фоне геополитических новостей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться вечером в пятницу, инвесторы продолжают следить за развитием ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 по московскому времени поднимается на $5,65 (7,75%), до $78,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $4,41 (6,58%), до $71,43 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent достигала $82,37 за баррель, на WTI - $75,33 за баррель.

Внимание рынка приковано к Ближнему Востоку. Трейдеры опасаются, что переход конфликта между Ираном и США в военную фазу приведет к серьезным перебоям в поставках топлива, а также поставит под угрозу энергетическую инфраструктуру ближневосточного региона.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Мощность комплекса составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler. Через этот пролив проходит примерно 20% мировых нефтяных потоков.

Страховые компании в выходные уведомили судовладельцев, что отменяют действующие полисы и повысят тарифы на страхование судов, проходящих через Персидский залив и Ормузский пролив, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. Цена страховки может вырасти в 1,5 раза.

Ориентировочные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай выросли более чем вдвое с пятницы в связи с военными действиями в регионе, сообщило Bloomberg.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист телеканала CNN в понедельник.

Аналитики Citi повысили краткосрочный прогноз для котировок Brent на $15, до $85 за баррель. Эксперты банка ожидают, что на этой неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель, а в случае дальнейшего разрастания конфликта может достичь $120 за баррель.

Тем временем в Goldman Sachs подтвердили прогнозы для Brent и WTI на четвертый квартал, которые предусматривают снижение цен до $60 и $56 за баррель соответственно. "Риски для нашего прогноза смещены в сторону повышения, однако прошлый опыт подсказывает, что скачки цен на фоне геополитических шоков и/или временных проблем с поставками оказываются кратковременными", - написали аналитики банка.