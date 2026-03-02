Поиск

Трамп пообещал мощную волну ударов по Ирану

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.

"Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист в эфире CNN в понедельник.

В миреГенерал Дэн Кейн заявил о полном превосходстве США над Ираном в воздухеЧитать подробнее

При этом глава Белого дома отметил, что "самой большой неожиданностью" для него стало то, что Иран решил наносить удары по арабским странам в регионе, где расположены американские базы.

"Мы были удивлены. Мы сказали этим странам, что мы уладим это, но теперь они хотят вести борьбу. Они должны были быть вовлечены немного, но теперь они настаивают на активной вовлеченности", - сказал Трамп.

Он отметил, что хорошо знает лидеров арабских стран: "Они жесткие и умные".

Говоря о сроках операции, Трамп сказал, что "не хотел бы видеть, чтобы она продолжалась слишком долго". "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - добавил он.

Военная операция США и Израиля в Иране

10
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Тегеране заявляют, что подготовились к затяжной войне

Глава Пентагона заявил, что сейчас в Иране нет американских военных

 Глава Пентагона заявил, что сейчас в Иране нет американских военных

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

 Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

QatarEnergy остановил производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за иранской атаки

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 232 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8558 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });