Трамп пообещал мощную волну ударов по Ирану

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.

"Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист в эфире CNN в понедельник.

При этом глава Белого дома отметил, что "самой большой неожиданностью" для него стало то, что Иран решил наносить удары по арабским странам в регионе, где расположены американские базы.

"Мы были удивлены. Мы сказали этим странам, что мы уладим это, но теперь они хотят вести борьбу. Они должны были быть вовлечены немного, но теперь они настаивают на активной вовлеченности", - сказал Трамп.

Он отметил, что хорошо знает лидеров арабских стран: "Они жесткие и умные".

Говоря о сроках операции, Трамп сказал, что "не хотел бы видеть, чтобы она продолжалась слишком долго". "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - добавил он.