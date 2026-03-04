В России в январе безработица осталась на уровне 2,2%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в России в январе 2026 года составила 2,2%, удержавшись на уровне декабря прошлого года, сообщил Росстат.

В ноябре 2025 года безработица опускалась до 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года.

Показатель уже опускался до 2,1% в августе 2025 года, после этого безработица повысилась до 2,2% в сентябре и оставалась такой же в октябре.

В мае-июле, безработица в стране также держалась на уровне 2,2%, в марте и апреле равнялась 2,3%, в январе-феврале - 2,4%, с октября по декабрь 2024 года она сохранялась на уровне 2,3%.

Общая численность безработных в России в январе 2026 года была равна 1,66 млн человек, на 17 тысяч больше, чем в декабре 2025 года.