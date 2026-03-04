Поиск

В России в январе безработица осталась на уровне 2,2%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в России в январе 2026 года составила 2,2%, удержавшись на уровне декабря прошлого года, сообщил Росстат.

В ноябре 2025 года безработица опускалась до 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года.

Показатель уже опускался до 2,1% в августе 2025 года, после этого безработица повысилась до 2,2% в сентябре и оставалась такой же в октябре.

В мае-июле, безработица в стране также держалась на уровне 2,2%, в марте и апреле равнялась 2,3%, в январе-феврале - 2,4%, с октября по декабрь 2024 года она сохранялась на уровне 2,3%.

Общая численность безработных в России в январе 2026 года была равна 1,66 млн человек, на 17 тысяч больше, чем в декабре 2025 года.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия попросила у России гарантий поставок нефти и газа

Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении

В России инфляция с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

 Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

Goldman ждет подорожания нефти до $100 при долгом перекрытии Ормузского пролива

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

 Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 359 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });